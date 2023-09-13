



Путин заявил, что РФ уничтожила больше бронемашин, чем реально было у Украины

Владимир Путин заявил, что с начала украинского контрнаступления российская армия уничтожила почти 18 тысяч бронемашин ВСУ. Это не только больше, чем отчитывалось российское Минобороны, но и больше, чем есть у украинской армии, согласно открытым данным.



“Украина проводит так называемое контрнаступление. Результатов нет, конечно. Потери есть, большие. По танкам – 543 танка уже потеряли, по бронемашинам разных классов – уже почти 18 тысяч”, – сказал Путин.



К началу войны в 2022 году у Украины было 12 303 единицы бронемашин, свидетельствуют данные проекта Global Firepower. Также западные страны поставили ВСУ 1803 бронемашины (эта цифра включает бронеавтомобили, БМП и БТР), следует из данных проекта Oryx. Таким образом в распоряжении ВСУ с начала войны было 14,1 тысячи бронемашин – на 3,9 тысячи меньше, чем, по версии Путина, было уничтожено с начала контрнаступления, то есть с июня.



По данным Oryx, который собирает информацию о потерях сторон по доступным в открытых источниках фото и видео, Украина с начала войны всего потеряла 1406 бронемашин и 648 танков. В эти цифры входят 317 бронемашин и 139 танков, которые ВСУ потеряли с начала июня.

Кроме того, цифры Путина не сходятся и с данными Минобороны. Накануне ведомство сообщало о 11 779 уничтоженных с начала войны танках и других бронемашинах.