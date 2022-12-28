



Путин запретил экспорт нефти в страны, установившие “ценовой потолок”

Президент Владимир Путин во вторник выступил с ответом России на ограничение цен Запада, подписав указ, запрещающий поставки сырой нефти и нефтепродуктов с 1 февраля на пять месяцев в страны, которые соблюдают ограничения.



Указ, опубликованный на правительственном портале и сайте Кремля, был представлен как прямой ответ на “недружественные и противоречащие международному праву действия США и присоединившихся к ним иностранных государств и международных организаций”.



Запрет будет действовать с 1 февраля по 1 июля 2023 года. Исключения на поставку нефти и нефтепродуктов могут быть сделаны на основании “специального решения” президента



Потолок близок к текущей цене на российскую нефть, но цена может подрасти.



Неполное нефтяное эмбарго уже привело к тому, что Москва ищут новых покупателей нефти, которые готовы приобретать продукт только по демпинговой цене. Например в Индию российская нефть экспортируется по цене 25-35 долларов за баррель, что ниже себестоимости добычи, налогов и транспортировки.



По словам министра финансов Силуанова Россия принципиально не будет поставлять нефть по назначенным Западом ценам, а будет искать новые рынки и логистику даже при росте издержек.