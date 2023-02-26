



Путин: Запад стремится разделить Россию на мелкие части

У Запада одна цель – раскассировать бывший СССР и РФ, потом они могут принять Россию в так называемую семью цивилизованных народов, но каждую часть отдельно, разделить Россию на мелкие части Запад стремится, чтобы помыкать и поставить под свой контроль, заявил президент России Владимир Путин.



"У них одна цель – раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть - Российскую Федерацию. И потом, может быть, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно, каждую часть отдельно. Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1".