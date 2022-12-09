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Путин: Запад использует украинцев как пушечное мясо
09.12.2022 10:51 Алина Груднева

Путин: Запад использует украинцев как пушечное мясо

Президент России Владимир Путин 9 декабря обратился к главам министерство обороны стран-членов ШОС и СНГ.

 
Он обвинил Запад в попытках сохранить любым образом свое доминирование.

Это Путин назвал причиной увеличения по всему миру конфликтного потенциала.
 
"Запад сознательно идет на умножение хаоса и обострение международной обстановки. Он превратил Украину в колонию и использует украинский народ как пушечное мясо", - сказал Путин.

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