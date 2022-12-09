Путин: Запад использует украинцев как пушечное мясо
Президент России Владимир Путин 9 декабря обратился к главам министерство обороны стран-членов ШОС и СНГ.
Он обвинил Запад в попытках сохранить любым образом свое доминирование.
Это Путин назвал причиной увеличения по всему миру конфликтного потенциала.
Это Путин назвал причиной увеличения по всему миру конфликтного потенциала.
"Запад сознательно идет на умножение хаоса и обострение международной обстановки. Он превратил Украину в колонию и использует украинский народ как пушечное мясо", - сказал Путин.