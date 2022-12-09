



Путин: Запад использует украинцев как пушечное мясо

Президент России Владимир Путин 9 декабря обратился к главам министерство обороны стран-членов ШОС и СНГ.

Он обвинил Запад в попытках сохранить любым образом свое доминирование.



Это Путин назвал причиной увеличения по всему миру конфликтного потенциала.

"Запад сознательно идет на умножение хаоса и обострение международной обстановки. Он превратил Украину в колонию и использует украинский народ как пушечное мясо", - сказал Путин.