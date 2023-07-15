



Путин заменит Пригожина 70-летним Трошевым: что известно о новом главе Вагнеров

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил заменить Евгения Пригожина новым руководителем, Андреем Трошевым, об этом пишет CNN со ссылкой на российские СМИ.



Сообщается, что Путин сказал десяткам наемников “Вагнера” на встрече, которая состоялась в Кремле после неудавшегося мятеж, что среди многочисленных вариантов трудоустройства, один включает продолжение участия в боевых действиях под их непосредственным командиром, человеком, который носит позывной “Седой”.



Как сообщил Путин, многие из присутствующих согласились.



“Седой” — это позывной Андрея Трошева, российского полковника в отставке, одного из основателей и исполнительного директора ЧВК “Вагнер”, согласно санкционным документам, опубликованным Европейским союзом и Францией.

Санкции Евросоюза в отношении ситуации в Сирии детализируют положение Трошева как начальника операционного штаба “Вагнера” в Сирии, которая поддерживала сирийский режим.



Он также был подвергнут санкциям со стороны Украины.



Санкционные документы указывают, что он имел активное участие в операциях в районе Дейр-эз-Зора, восточном городе, где бойцы “Вагнерa” вступали в прямые столкновения с американскими военными во время гражданской войны в Сирии. Таким образом, он содействовал военным действиям Башара Асада.

В санкциях Соединенного Королевства от июня 2022 года также говорится, что “Андрей Николаевич Трошев был исполнительным директором группы “Вагнер”. Поэтому он поддерживал сирийский режим, был членом ополчения и репрессировал мирное население в Сирии”.



В число его соратников входит основатель группы “Вагнера” Дмитрий Уткин, который также является бывшим офицером российской военной разведки ГРУ, согласно санкциям ЕС. Трошев также связан с командирами группы “Вагнера” Александром Кузнецовым и Андреем Богатовым.



“Седой” также является бывшим сотрудником специального отряда быстрого реагирования Северо-Западного федерального округа МВД России. Он также является ветераном войн в Чечне и Афганистане.





