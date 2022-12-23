Путин залез на броневик
23 декабря 2022 года президент России Владимир Путин в рамках своего визита в Тулу провел совещание с руководителями организаций оборонно-промышленного комплекса.
Кроме того, российский лидер посетил Конструкторское бюро имени Шипунова, где ему был продемонстрирован один из образцов современной российской военной техники.
Владимир Путин поднялся и осмотрел боевую машину.
Владимир Путин подчеркнул, что обеспечение всех частей вооружением является важнейшей задачей предприятий ОПК.
Он также призвал совершенствовать качественные характеристики продукции предприятий ОПК с учетом полученного боевого опыта.
Днем ранее Путин заявил, что Россия будет наращивать запасы вооружений для подразделений, участвующих в спецоперации на Украине. Он отметил, что "у нас база только растет. Мы развивали оборонную промышленность, военную науку и технологии. Чего-то не хватает, но у нас есть заделы, есть собственные ресурсы".