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Путин залез на броневик
23.12.2022 20:19 Аркадий Бочаровский

Путин залез на броневик

23 декабря 2022 года президент России Владимир Путин в рамках своего визита в Тулу провел совещание с руководителями организаций оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, российский лидер посетил Конструкторское бюро имени Шипунова, где ему был продемонстрирован один из образцов современной российской военной техники.

Владимир Путин поднялся и осмотрел боевую машину.

 Владимир Путин подчеркнул, что обеспечение всех частей вооружением является важнейшей задачей предприятий ОПК.
 



Он также призвал совершенствовать качественные характеристики продукции предприятий ОПК с учетом полученного боевого опыта.

Днем ранее Путин заявил, что Россия будет наращивать запасы вооружений для подразделений, участвующих в спецоперации на Украине. Он отметил, что "у нас база только растет. Мы развивали оборонную промышленность, военную науку и технологии. Чего-то не хватает, но у нас есть заделы, есть собственные ресурсы".

 

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