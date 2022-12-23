



Путин залез на броневик

23 декабря 2022 года президент России Владимир Путин в рамках своего визита в Тулу провел совещание с руководителями организаций оборонно-промышленного комплекса.



Кроме того, российский лидер посетил Конструкторское бюро имени Шипунова, где ему был продемонстрирован один из образцов современной российской военной техники.



Владимир Путин поднялся и осмотрел боевую машину.



Владимир Путин подчеркнул, что обеспечение всех частей вооружением является важнейшей задачей предприятий ОПК.



❗️Президент России Владимир Путин лично проверил военную технику "Терминатор" для отправки на фронт в СВО. pic.twitter.com/HLYdQBeK4c — Simonov K.V. 🇷🇺🇺🇸🇷🇸🇸🇾🇦🇺🇨🇦🇬🇧🇧🇬🇫🇷 (@simonovkvramble) December 23, 2022

Он также призвал совершенствовать качественные характеристики продукции предприятий ОПК с учетом полученного боевого опыта.Днем ранее Путин заявил, что Россия будет наращивать запасы вооружений для подразделений, участвующих в спецоперации на Украине. Он отметил, что "у нас база только растет. Мы развивали оборонную промышленность, военную науку и технологии. Чего-то не хватает, но у нас есть заделы, есть собственные ресурсы".