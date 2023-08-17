



Путин захотел высокоскоростную магистраль к Минску, Луганску и Донецку

Президент России Владимир Путин хочет построить высокоскоростную магистраль между Москвой и Минском, а также в сторону оккупированных Луганска и Донецка.



Соответствующее заявление он сделал 17 августа, отвечая на вопросы журналистов.



"Нужно подумать, чтобы подключить и Луганск, и Донецк. Мне кажется, надо было бы проработать этот вопрос с правительством Беларуси. Я с президентом переговорю. Минское направление - очень востребованное", - сказал он.



Также Путин считает, что пора реализовать проект высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.