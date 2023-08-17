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Путин захотел высокоскоростную магистраль к Минску, Луганску и Донецку
17.08.2023 19:34 Алина Груднева

Путин захотел высокоскоростную магистраль к Минску, Луганску и Донецку

Президент России Владимир Путин хочет построить высокоскоростную магистраль между Москвой и Минском, а также в сторону оккупированных Луганска и Донецка.

Соответствующее заявление он сделал 17 августа, отвечая на вопросы журналистов.

"Нужно подумать, чтобы подключить и Луганск, и Донецк. Мне кажется, надо было бы проработать этот вопрос с правительством Беларуси. Я с президентом переговорю. Минское направление - очень востребованное", - сказал он.

Также Путин считает, что пора реализовать проект высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.

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