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Путин выступит с посланием о "цене победы"
21.11.2022 14:04 Аркадий Бочаровский

Путин выступит с посланием о "цене победы"

Российские СМИ сообщают о том, что президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в ближайший месяц. По данным источников, структуры администрации президента получили распоряжение о подготовке послания еще 10 ноября.

Согласно действующему закону и по традиции, послание президента Федеральному собранию обязано звучать ежегодно.

Последнее послание было проведено 21 апреля 2021 года.

Теперь наверняка "магистральной темой" станет СВО, её ход, мобилизация, чем и когда закончится спецоперация, действия врагов и противников и "русский ответ". Именно эти вопросы, по данным социологов, интересуют в России буквально всех.

"Владимиру Путину сейчас не нужны обещания в предвыборном стиле. У президента поддержка в 80% избирателей, поэтому послание будет мобилизационным и в то же время социальным", — считает газета "Правда".

В целом накануне военной зимы россияне хотят услышать от Путина, что "всё, что происходит — путь к победе".

 

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