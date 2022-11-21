



Путин выступит с посланием о "цене победы"

Российские СМИ сообщают о том, что президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в ближайший месяц. По данным источников, структуры администрации президента получили распоряжение о подготовке послания еще 10 ноября.



Согласно действующему закону и по традиции, послание президента Федеральному собранию обязано звучать ежегодно.



Последнее послание было проведено 21 апреля 2021 года.



Теперь наверняка "магистральной темой" станет СВО, её ход, мобилизация, чем и когда закончится спецоперация, действия врагов и противников и "русский ответ". Именно эти вопросы, по данным социологов, интересуют в России буквально всех.



"Владимиру Путину сейчас не нужны обещания в предвыборном стиле. У президента поддержка в 80% избирателей, поэтому послание будет мобилизационным и в то же время социальным", — считает газета "Правда".



В целом накануне военной зимы россияне хотят услышать от Путина, что "всё, что происходит — путь к победе".



