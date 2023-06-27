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Путин выступает в Кремле перед "силовиками остановившими мятеж"
27.06.2023 13:46 Аркадий Бочаровский

Путин выступает в Кремле перед "силовиками остановившими мятеж"

Президент РФ Владимир Путин в Кремле выступает с речью, обращенной к подразделениям, которые обеспечивали порядок и законность в центральном регионе страны в минувшие выходные.

Об этом сообщил ТАСС. 

По данным агентства, во встрече участвует более 2,5 тыс. военных и представителей силовых структур.

Торжественная церемония проводится на Соборной площади.

Путин высоко оценил действия военных и правоохранительных органов, которые фактически остановили гражданскую войну, действуя четко и слаженно. Также президент попросил почтить память погибших 24 июня минутой молчания.

По некоторым данным, в Москве также может быть проведена церемония награждения отличившихся бойцов, но официально эта информация не подтверждена.

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