



Путин выступает в Кремле перед "силовиками остановившими мятеж"

Президент РФ Владимир Путин в Кремле выступает с речью, обращенной к подразделениям, которые обеспечивали порядок и законность в центральном регионе страны в минувшие выходные.



Об этом сообщил ТАСС.



По данным агентства, во встрече участвует более 2,5 тыс. военных и представителей силовых структур.



Торжественная церемония проводится на Соборной площади.



Путин высоко оценил действия военных и правоохранительных органов, которые фактически остановили гражданскую войну, действуя четко и слаженно. Также президент попросил почтить память погибших 24 июня минутой молчания.



По некоторым данным, в Москве также может быть проведена церемония награждения отличившихся бойцов, но официально эта информация не подтверждена.