



Путин ввел "безвиз" для украинцев

Президент России Владимир Путин ввел "безвиз" с Украиной, разрешив гражданам страдающей от ракетных обстрелов страны въезжать на территорию РФ по внутренним паспортам.



Соответствующий указ, подписанный 29 сентября, опубликован на сайте правовой информации.



Въехать в РФ можно по внутреннему паспорту гражданина Украины, загранпаспорту, диппаспорту, служебному. Дети до 16 лет могут попасть в Россию по свидетельству о рождении. Морякам и членам экипажа воздушного судна разрешено предоставлять удостоверение личности.



"Правительству России обеспечить в установленном порядке проведение мероприятий, направленных на реализацию настоящего указа, который вступает в силу со дня подписания", - сказано в документе.