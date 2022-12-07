Новости » Политика
Путин: ВСУ публично "расстреливают" своих же
07.12.2022 17:44 Алина Груднева

Путин: ВСУ публично "расстреливают" своих же

Президент России Владимир Путин сказал, будто в Украине "публично перед строем расстреливают" своих же военных, пытавшихся покинуть боевые позиции.

 
Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с членами Совета по правам человека при президенте РФ. 
 
"По поводу покидания позиций: в Украине, вы знаете, там расстреливают на месте, причем проводят даже массовые расстрелы, прямо публично, перед строем и в несколько рук", – сказал Путин.
 
Он подчеркнул, что в российской армии такого нет, а информация об обратном якобы является фейком. 
 
Также Путин заявил, что данные о наличии в РФ лагерей и зон для дезертиров не соответствуют действительности. 
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы