



Путин: ВСУ публично "расстреливают" своих же

Президент России Владимир Путин сказал, будто в Украине "публично перед строем расстреливают" своих же военных, пытавшихся покинуть боевые позиции.

Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с членами Совета по правам человека при президенте РФ.

"По поводу покидания позиций: в Украине, вы знаете, там расстреливают на месте, причем проводят даже массовые расстрелы, прямо публично, перед строем и в несколько рук", – сказал Путин.

Он подчеркнул, что в российской армии такого нет, а информация об обратном якобы является фейком.

Также Путин заявил, что данные о наличии в РФ лагерей и зон для дезертиров не соответствуют действительности.