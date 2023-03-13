



Путин встретится с олигархами впервые с начала вторжения в Украину

В четверг, 16 марта, российский диктатор Владимир Путин соберет олигархов. Эта встреча станет первой впервые с 24 февраля 2022 года, когда Россия вторглась в Украину, пишет Bloomberg.



По словам источников издания, знакомых с подготовкой, Путин планирует на этой неделе встретиться в Кремле с ведущими бизнесменами впервые с тех пор, как он начал вторжение в Украину.



Как отмечают журналисты, встреча 16 марта с участием ведущих членов Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) проходит в то время, когда "правительство, изо всех сил пытающееся покрыть растущие расходы, поскольку война идет уже второй год, усиливает давление на компании, чтобы те платили больше налогов".



"Прошлогодняя встреча с магнатами была сорвана на фоне боевых действий", - отмечает издание.



Как подчеркивает Bloomberg, если в прошлом году многие магнаты были обеспокоены тем, что публичное появление с Путиным может сделать их объектами санкций, то теперь под ограничения подпадают большинство основных членов правления РСПП.

