



Путин встретился с министром обороны Китая в Москве

Президент России Владимир Путин провел в воскресенье в Москве рабочую встречу с министром обороны Китая Ли Шанфу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.



Во время встречи Путин заявил, что недавний визит лидера Китая Си Цзиньпина в РФ прошел очень продуктивно, а отношения РФ и Китая хорошо развиваются по всем направлениям, в том числе по линии военных ведомств.



"Между нашими странами по всем направлениям идет очень хорошее развитие отношений, в экономике, социальной, культурной и образовательной отрасли и по линии военных ведомств", - сказал Путин.



Путин отметил, что Россия и Китай регулярно обмениваются полезной информацией по линии военных ведомств, проводят совместные учения. По его словам, военное сотрудничество РФ и Китая — одно из важнейших направлений, которое укрепляет стратегические отношения двух стран.



Министр обороны КНР в свою очередь заявил, что сотрудничество Китая и России развивается очень хорошо и вносит вклад в обеспечение региональной безопасности.



"В последнее время сотрудничество России и Китая в военной и военно-технической областях развивается очень хорошо, это вносит большой вклад в обеспечение безопасности глобальной и региональной", - сказал он.





