



Путин впервые высказался по поводу войны Израиля с ХАМАСом

В ходе встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шией Ас-Судани президент России Владимир Путин впервые поделился своим взглядом на вспыхнувшую войну между Израилем и ХАМАСом. Высказывания Путина охарактеризовали продолжающееся столкновение как яркую иллюстрацию недостатков политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.



В ходе встречи Путин подчеркнул, что Соединенные Штаты не учли интересы палестинского народа в своих действиях во всем регионе. По его мнению давление США оказывалось на обе стороны конфликта между Израилем и ХАМАС без адекватного решения основных проблем палестинцев.



«США оказывали давление на обе стороны, каждую по очереди, но без должного учета фундаментальных интересов палестинского народа. В частности, реализация решений Совета Безопасности ООН, касающихся создания независимого и суверенного палестинского государства», — отметил Владимир Путин.



По мнению Путина, ущерб гражданскому населению должен быть минимизирован, а стороны конфликта должны сесть за стол переговоров.

