



Путин впервые после выдачи ордера на его арест планирует поехать за границу

Президент РФ Владимир Путин планирует посетить Китай. Это будет его первая поездка за границу после выдачи Международным уголовным судом ордера на его арест, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.



Кремль готовит визит Путина в Китай на форум "Один пояс, один путь" в октябре, по словам трех людей, знакомых с этим вопросом.



Путин принял приглашение главы Китая Си Цзиньпина принять участие в мероприятии, сообщил один из источников.



По словам двух собеседников издания, президент РФ готов посещать только те страны, где его спецслужбы могут полностью гарантировать его безопасность, и Китай является одним из таких мест.



Путин не покидал Россию после того, как суд в Гааге объявил об ордере на его арест в марте в связи с незаконными депортациями украинских детей. В то же время, по сообщениям Кремля, он посещал оккупированные Россией территории Украины.

