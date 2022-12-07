Путин: война в Украине может затянуться надолго
Президент России Владимир Путин заявил, что так называемая "спецоперация" в Украине может затянуться надолго.
Соответствующее заявление он сделал на встрече с членами Совета поправки человека при приведение РФ.
У Путина спросили, "когда ждать результатов".
"СВО, может, и длительный процесс, но появление новых территорий — значимый результат для России. Азовское море стало внутренним морем РФ. Еще Петр Первый боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю", - сказал он.