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Путин: война в Украине может затянуться надолго
07.12.2022 17:24 Алина Груднева

Путин: война в Украине может затянуться надолго

Президент России Владимир Путин заявил, что так называемая "спецоперация" в Украине может затянуться надолго.

 
Соответствующее заявление он сделал на встрече с членами Совета поправки человека при приведение РФ.
 
У Путина спросили, "когда ждать результатов".
 
"СВО, может, и длительный процесс, но появление новых территорий — значимый результат для России. Азовское море стало внутренним морем РФ. Еще Петр Первый боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю", - сказал он.
 

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