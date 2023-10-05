



Путин вернул Украине 16 000 “уничтоженных” ранее бронемашин – видеосравнение

Владимир Путин во время выступления на “Валдае” заявил, что Украина за время контрнаступления потеряла 1900 бронемашин различных модификаций – это почти в 10 раз меньше той цифры, в которую он оценивал потери ВСУ в бронетехнике за месяц до этого. В сентябре он говорил о потере Украиной почти 18 тысяч бронемашин.



“Только с начала контрнаступления, последние данные, только с 4 июня украинские подразделения потеряли свыше 90 тысяч человек – это санитарные безвозвратные потери. 557 танков, почти 1 900 бронемашин различного класса. Убедительно, не убедительно?” – заявил президент.



Меньше месяца назад, 12 сентября, Путин на Восточном экономическом форуме называл совершенно другие данные, говоря о потерях бронемашин.

“С начала этого контрнаступления потеря личного состава – 71,5 тысяча человек. По танкам – 543 танка уже потеряли, по бронемашинам разных классов – уже почти 18 тысяч”, – сказал Путин.



К началу войны в 2022 году у Украины было 12 303 единицы бронемашин, свидетельствуют данные проекта Global Firepower. После начала войны западные страны поставили ВСУ 1803 бронемашины (бронеавтомобили, БМП и БТР), следует из данных проекта Oryx. Таким образом в распоряжении ВСУ с начала войны было 14,1 тысячи бронемашин – на 3,9 тысячи меньше, чем, по сентябрьской версии Путина, было уничтожено с начала контрнаступления.