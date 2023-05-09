



Путин в речи на День Победы заявил, что против России ведется “настоящая война”

Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что против России снова ведется “настоящая война”. Он сослался на победу Советского Союза во Второй мировой войне, заявив, что Запад пытается уничтожить его страну.



"Запад твердит о своей исключительности, провоцирует конфликты, сеет ненависть, уничтожает семейные ценности, чтобы и в дальнейшем навязывать народам свою волю", - отметил он.



Путин сказал, что война в Украине является катастрофой. Но ее якобы "начала не РФ", а она была "спровоцирована" так называемым госпереворотом.

Путин сказал, что Запад забыл о победе Советского Союза над нацистской Германией в 1945 году.



Выступая на Красной площади в рамках празднования Дня Победы в России, Путин сказал, что Россия хочет видеть мирное будущее, и сказал, что вся страна стоит за “специальной военной операцией” в Украине.



Также Путин обратился и к оккупантам, которые сейчас находятся в Украине. Говорит, что "Россия молится за них".



Кроме Путина на параде в Москве присутствуют: Президент Беларуси Александр Лукашенко; Президент Кыргызстана Садыр Жапаров; Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев; Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев; Президент Таджикистана Эмомали Рахмон; Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов; Премьер Армении Никол Пашинян.

