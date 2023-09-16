



"Путин в отчаянии": сотрудничество РФ и КНДР беспокоит Австралию и США

В Австралии "глубого обеспокоены" возможностью военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей на фоне поездки Ким Чен Ына в РФ.



По данным телеканала CNN, такое заявление сделала министр иностранных дел страны Пенни Вонг.



По ее словам, если Россия закупит у КНДР вооружения, это станет очередным нарушением резолюций Совбеза ООН.



"Я думаю, что это свидетельствует об определенной степени отчаяния со стороны Путина", - считает Вонг.



В свою очередь, советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что Вашингтон будет настаивать на дальнейших действиях в отношении РФ и КНДР, которые, судя по слухам, намерены подписать оборонный пакт. За ситуацией также следят Южная Корея и Япония.

