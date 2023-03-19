



Путин в Мариуполе: Как и подобает злодеям под покровом ночи

Российский диктатор Владимир Путин, как и подобает злодеям под покровом ночи, посетил временно оккупированный украинский Мариуполь. Об этом сообщает Министерство обороны Украины в Twitter.



"Во-первых, это безопаснее. Кроме того, тьма позволяет ему осветить то, что он хочет показать", - подчеркнули в министерстве.



Под покровом ночи не виден город, полностью разрушенный армией Путина.



Напомним, ранее российские пропагандисты заявляли о якобы о визите Путина в Мариуполь. В свою очередь СМИ выяснили имена людей, встречавших диктатора.