



Путин: в ходе контрнаступления ВСУ Россия потеряла всего 54 танка

Во время контрнаступления ВСУ российская армия якобы потеряла всего 54 танка.



Такие цифры озвучил "военкорам" президент РФ Владимир Путин.



Он подчеркнул, что масштабное украинское контрнаступление с использованием стратегических резервов началось с 4 июня и продолжается прямо сейчас.



"ВСУ потеряли свыше 160 танков и свыше 360 БМП разного типа. У нас в 10 раз меньше потерь по бронетехнике — 54. Часть подлежит восстановлению и ремонту", - заверил Путин.



По его словам, Вооруженные силы Украины якобы потеряли 25-30% от общего объема техники, которая была поставлена из-за рубежа.







