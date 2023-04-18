



Путин в Херсонской области: появились первые видео

Кремль обнародовал видео посещения президентом РФ Владимиром Путиным захваченной украинской Херсонской области.



Как сообщалось ранее, он посетил штаб группировки войск "Днепр", а также штаб нацгвардии "Восток" в так называемой ЛНР.



На видео запечатлели момент, как Путин выходит из вертолета, после чего слушает доклады о ситуации на Херсонском, Запорожском и Луганском направлениях. Также он показал икону, которую привез с собой.



По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, поездка Путина состоялась 17 апреля.

