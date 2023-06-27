



Путин в эфире ТВ провел совещание с Шойгу

Президент РФ В. Путин провел совещание с руководителями силовых структур в прямом эфире.



Впервые с момента Мятежа вагнера в прямом эфире российского ТВ был показан министр обороны Сергей Шойгу.



Путин сказал: Собрал вас для того, чтобы поблагодарить за проделанную работу в течение этих нескольких суток, а также обсудить сложившуюся в настоящее время ситуацию и поговорить о задачах, которые перед нами стоят в результате анализа тех событий, которые произошли в стране".



