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Путин в эфире ТВ провел совещание с Шойгу
27.06.2023 07:05 Аркадий Бочаровский

Путин в эфире ТВ провел совещание с Шойгу

Президент РФ В. Путин провел совещание с руководителями силовых структур в прямом эфире.

Впервые с момента Мятежа вагнера в прямом эфире российского ТВ был показан министр обороны Сергей Шойгу.

Путин сказал: Собрал вас для того, чтобы поблагодарить за проделанную работу в течение этих нескольких суток, а также обсудить сложившуюся в настоящее время ситуацию и поговорить о задачах, которые перед нами стоят в результате анализа тех событий, которые произошли в стране".

 

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