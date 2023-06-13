



Путин: кадыровцы будут защищать Белгородскую область

Батальон "Ахмат" будет отправлен в Белгородскую область для ее защиты от "украинских ДРГ".



Об этом на встрече с военкорами сказал президент РФ Владимир Путин.



"Бойцы батальона "Ахмат" вместе с другими подразделениями РФ займутся решением предотвращения вылазок ДРГ в приграничных районах", - сказал он.



Позже глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что его бойцы будут перекинуты в регион.



"Проблема есть, связана с желанием отвлечь силы на эту сторону с других критических для Киева направлений. Нужно укреплять границу, это процесс уже идет и достаточно быстро", - добавил Путин, говоря о ситуации в Белгородской области.

