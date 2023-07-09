



Путин уволил с должности генерала Герасимова, - СМИ

Председатель правящего режима РФ Владимир Путин уволил еще одного высокопоставленного генерала по возвращении командиров Азова. Речь идет о 67-летнем генерале Валерии Герасимове. Его отстранили от должности командующего российской армией в Украине менее чем через полгода после назначения. Об этом сообщает издание Metro.



"Во время войны Путин уволил нескольких руководителей, в том числе генерал-полковника Михаила Мизинцева, также известного как Мариупольский резник, а также генерала Рустама Мурадова, стоявшего за бойней в Угледаре в начале этого года", - говорится в сообщении.



Однако Герасимов останется руководить российскими вооруженными силами в качестве начальника генерального штаба, но его заменит теперь генерал-полковник ВС РФ Михаил Теплинский. .



Источник издания утверждает, что Путин якобы "отчаянно приходит в себя после мятежа Евгения Пригожина, а также разъяренный из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский вернул домой из Турции ключевых командиров полка Азов".



Решение об увольнении Герасимова принято спустя несколько недель после так называемого "восстания" ЧВК Вагнера.



Устранение Герасимова также совпадает с саммитом НАТО в Литве 12 июля, которое должно усилить поддержку Запада для Украины, добавляет источник.

