



Путин утвердил новую концепцию внешней политики РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой концепции внешней политики РФ.



По данным российских СМИ, об этом он объявил в ходе заседания Совбеза.



"Сегодня мною подписан указ об утверждении обновленной концепции внешней политики Российской Федерации", - сказал Путин.



Он подчеркнул, что "пришлось скорректировать" ключевые стратегические документы из-за серьезных изменений на мировой арене.



В своем отчете министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил, что логика документа "отражает изменения внешнеполитического контура после начала СВО". В обновленной концепции Россия называет США "главным проводником антироссийской линии".



В ней также вводится тезис об сборе ВС РФ для "отражения или предотвращения атак" на Россию или ее союзников. Кроме того, в документе значатся "симметричные и асимметричные ответные меры" на случай нападения на РФ.



Концепция также предполагает, что антироссийские шаги будут при "жестко пресекаться". Также там прописано стратегическое партнерство России с Индией и Китаем.

