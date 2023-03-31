Новости » Политика
Путин утвердил новую концепцию внешней политики РФ
31.03.2023 15:11 Алина Груднева

Путин утвердил новую концепцию внешней политики РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой концепции внешней политики РФ.

По данным российских СМИ, об этом он объявил в ходе заседания Совбеза.

"Сегодня мною подписан указ об утверждении обновленной концепции внешней политики Российской Федерации", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что "пришлось скорректировать" ключевые стратегические документы из-за серьезных изменений на мировой арене.

В своем отчете министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил, что логика документа "отражает изменения внешнеполитического контура после начала СВО". В обновленной концепции Россия называет США "главным проводником антироссийской линии".

В ней также вводится тезис об сборе ВС РФ для "отражения или предотвращения атак" на Россию или ее союзников. Кроме того, в документе значатся "симметричные и асимметричные ответные меры" на случай нападения на РФ.

Концепция также предполагает, что антироссийские шаги будут при "жестко пресекаться". Также там прописано стратегическое партнерство России с Индией и Китаем.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы