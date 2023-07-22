



Путин угрожает Польше: Любая агрессия против Беларуси — это нападение на Россию

Президент РФ Владимир Путин в пятницу обвинил члена НАТО Польшу в территориальных амбициях в отношении бывшего Советского Союза и заявил, что любая агрессия против соседа и близкого союзника России Беларуси будет считаться нападением на Российскую Федерацию.



Москва отреагирует на любую агрессию против Белоруссии, которая образует свободное "союзное государство" с Россией, "всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами", заявил Путин на заседании своего Совета безопасности в телеобращении.



Комитет безопасности Варшавы в среду принял решение о переброске воинских частей в восточную Польшу после того, как в Беларусь прибыли наемники ЧВК "Вагнер", сообщило в пятницу государственное информационное агентство PAP со ссылкой на его секретаря.



Польша отрицает какие-либо территориальные амбиции в отношении Беларуси.



В своем выступлении Путин также заявил, что западная часть Польши была подарком стране от советского лидера Иосифа Сталина и что Россия напомнит об этом полякам.

