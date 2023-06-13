



Путин сознался, что помиловал экс-заключенных, воюющих в Украине

Президент России Владимир Путин признался, подписывает помилование заключенных, воюющих в Украине.



Об этом он сказал 13 июня на встрече с "военкорами".



"Человек воюет, государство должно сделать все, чтобы выполнить свои обязательства перед этими людьми. И я же подписываю указы о помиловании. Но действительно, есть рецидивы, и тогда человек должен отвечать по всей строгости закона", — подчеркнул он.



По словам Путина, процент рецидивов среди бывших заключенных является "очень небольшим".



"Есть рецидивы — 0,4%, процент очень небольшой. Ну что ж, это жизнь, ничего здесь не поделаешь, она диктует нам свои суровые законы", — добавило он.

