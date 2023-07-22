



Путин создает из Росгвардии армию для внутреннего использования

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что российский президент Владимир Путин готовит новую армию из Росгвардии для использования внутри страны. Однако по его прогнозам, даже она “будет бунтовать и повернет оружие в сторону Кремля”. Об этом советник сказал в эфире телемарафона.



По его словам, после вооруженного восстания Пригожина, обнаружившего слабость кремлевского режима, "в РФ будет как минимум еще один мятеж".



"Почему переворот Пригожина завершился фиаско? Очень просто – Пригожин маленький по масштабу, он и не хотел забрать власть, не хотел ее перехватить. Он бизнесмен, а не политик. Он шел очень быстро, не ожидал такого прохода от Ростова в Москву, но не хотел войти в Москву и взять власть", – отметил Подоляк.



По мнению советника, в России пока не сформировалась политическая группа, которая могла бы перехватить власть и занять место Путина.



"Россия будет хаотизироваться. Там будет много маленьких групп, которые будут идти и что-то забирать. И вот это будет революционный процесс в РФ", – считает Подоляк.



По его словам, в Росгвардию направляют не только тяжелое вооружение, но и спецназ.



"Путин хочет создать на базе Росгвардии вторую армию, опять-таки для внутреннего использования. То есть эта армия должна защищать Путина. Он ошибается. Эта армия будет атаковать Путина", – заявил советник.



Как объяснил Подоляк, причиной, по которой даже Росгвардия восстанет против руководителя Кремля, является то, что в России любят "сильного царя".



"Путин после неудачного мятежа Пригожина доказал, что он не царь, а шут и трус. РФ его уже не любит. Все, нет сакральности Путина", – подчеркнул он.