



​​​​​​​Путин снова заявил, что "никакой Украины в истории человечества не было"

Президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что до создания УССР в 1919 году "никакой Украины не было в истории человечества". Об этом сообщают российские СМИ во вторник, 23 мая.



Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин показал главе Кремля вроде бы копию карты, которую составили французы при правлении Людовика XIV. Он отметил, что "Украины на этой карте нет".



На что Путин ответил: "После Октябрьской революции начали образовываться всякие квазигосударственные образования, а советские власти создали советскую Украину, это хорошо известно. А до этого никакой Украины не было в истории человечества".



Напомним, в прошлом году Путин во время встречи со школьниками в Калининграде рассказывал, что "Украины до образования СССР не существовало". А недавно президент России назвал Украину "очевидным приоритетом" для армии РФ.