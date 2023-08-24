



“Путин сейчас очень нервный”: Куда мог исчезнуть Песков – видео

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина больше двух недель не появляется на публике. Перед своим исчезновением Дмитрий Песков прославился заявлением по поводу предстоящих выборов в России, которые состоятся в 2024 году. В интервью спикер Кремля сказал, что президентские выборы в России "не совсем демократия, а дорогостоящая бюрократия". Ро мнению политтехнолога Аббаса Галлямова, эта фраза “очень рискованная и за нее можно попасть в опалу”.



Последний брифинг Песков провел 4 августа, а через два дня спустя вышла публикация в газете The New York Times, где он выразил "уверенность" в переизбрании Путина президентом. В сети быстро начали распространяться слухи об исчезновении спикера Кремля. Впоследствии Ксения Собчак сообщила, что Песков в отпуске и вернется к рабочим обязанностям уже 23 августа.



Как заметил Галлямов, “Путин сейчас очень нервный”.



"Доброжелатели" Пескова могли "правильно" подать эти слова Путину, и он мог рассердиться” , – предполагает он. “Песков не та фигура, исчезновение которой что-то кардинально изменит”.



