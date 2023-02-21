



Путин сделал заявление о выборах президента РФ в 2024 году

В 2024 году выборы президента Российской Федерации состоятся "в строгом соответствии с законом".



Такое заявление в ходе обращения к Федеральному собранию 21 февраля сделал президент РФ Владимир Путин.



"Выборы в местные и региональные органы власти в сентябре этого года и президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических и конституционных процедур", — сообщил он.



Путин не стал уточнять, намерен ли сам "баллотироваться" на очередной срок в следующем году. Как ранее пояснял пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, тот еще не принял решение по этому вопросу.