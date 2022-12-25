



Путин назвал свою версию войны, обвинив Украину в нежелании договариваться

Президент России Владимир Путин обвинил Украину в нежелании мирных переговоров для прекращения войны. Якобы Кремль готов остановиться на "приемлемых развязках", заявил российский президент в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" на "Россия-1".



Путин также заявил, что в основе войны в Украине лежит якобы политика геополитических оппонентов Кремля, направленная на "растаскивание исторической России".



"Разделяй и властвуй. Вот оппоненты всегда старались это сделать, пытаются это сделать и сейчас. А наша-то цель в другом - в объединении русского народа", - сказал Путин.



Диктатору задали вопрос, не подходит ли РФ к опасной черте. Путин заявил, что не считает ее "такой уж опасной".



"Я считаю, что мы действуем в правильном направлении, мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей. И другого выбора, кроме как защита наших граждан, у нас просто нет", - сказал глава Кремля.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Twitter посоветовал российскому диктатору "вернуться в реальность"



Как отметил Подоляк, именно Россия единолично напала на Украину и продолжает убивать наших граждан. Никаких других "стран, мотивов и геополитики" не существует.



"Россия не хочет переговоров, но пытается избежать ответственности. Это очевидно, поэтому мы движемся к трибуналу", - добавил советник главы Офиса президента.