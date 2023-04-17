



Путин считает Украину "приоритетом" для армии РФ

Президент России Владимир Путин высказался об Украине, назвав ее "очевидным приоритетом" для армии РФ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в понедельник.



Сообщается, что в понедельник утром Путин встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.



"На сегодняшний день у нас есть ясные приоритеты применения вооруженных сил, и прежде всего это касается украинского направления и всего, что связано с защитой наших людей на Донбассе, на других новых территориях", – сказал лава Кремля.



Также Путин и Шойгу обсудили "внезапную проверку" на Тихоокеанском флоте, который был поднят по тревоге в минувшую пятницу. Путин не исключил, что этот флот могут использовать в "конфликтах".



"Силы флота в отдельных его компонентах, безусловно, могут использоваться и в конфликтах на любых направлениях. Поэтому прошу вас тоже иметь это в виду", – заявил Путин.