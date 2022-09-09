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Путин: с именем Елизаветы II связаны важнейшие события новейшей истории
09.09.2022 08:21 Алина Груднева

Путин: с именем Елизаветы II связаны важнейшие события новейшей истории

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Карлу III после смерти его матери, королевы Елизаветы II.

 
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
 
"С именем Ее Величества неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединенного Королевства. На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене", - сказал он.
 
Путин пожелал мужества и стойкости перед лицом этой невосполнимой утраты. 
 
"Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки членам королевской семьи и всему народу Великобритании", - добавил он.

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