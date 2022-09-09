



Путин: с именем Елизаветы II связаны важнейшие события новейшей истории

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Карлу III после смерти его матери, королевы Елизаветы II.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"С именем Ее Величества неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединенного Королевства. На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене", - сказал он.

Путин пожелал мужества и стойкости перед лицом этой невосполнимой утраты.

"Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки членам королевской семьи и всему народу Великобритании", - добавил он.