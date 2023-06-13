



Путин: Россия участвует в зерновой сделке ради помощи Африке и Латинской Америке

Президент РФ Владимир Путин, говоря о зерновой сделке, заявил, что Россия делает это не для Украины, а для дружественных стран Африки и Латинской Америки.



"Потому что зерно должно идти прежде всего в беднейшие страны мира", - сказал он на встрече с военными журналистами.



Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин в сентябре прошлого года указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.



Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.