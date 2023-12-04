



Путин: Россия не воспринимает конфронтацию блоков

Агрессивность России в делах международной политики будет только возрастать. Об этом заявил Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послам иностранных государств в понедельник, 4 декабря.



"Как бы кто ни хотел, наша активность в мировых делах будет только нарастать", - заявил Путин на церемонии в присутствии 21 посла, среди которых были дипломаты Великобритании, Германии, Швеции и других союзников Украины.



Путин лицемерно сказал, что Россия "не воспринимает блоковую конфронтацию, какие-либо шаги, идущие вразрез с Уставом ООН".



"Наша страна не имеет предвзятых, а тем более враждебных намерений к кому бы то ни было и, конечно, рассчитывает, что все международные партнеры в отношениях с нами будут придерживаться принципов равноправия и взаимного учета интересов", - добавил президент РФ.

