



Путин: Россия не может отдать близких ей людей на растерзание палача



Путин выступает с обращением по Донбассу





Путин: цель Запада - ослабить, разобщить и уничтожить Россию: они прямо говорят, что 1991 смогли расколоть СССР, а сейчас пришло время и России



Путин: главные цели спецоперации остаются неизменными, ЛНР освобождена полностью, ДНР - частично



Путин: правительству и Минобороны даны поручения в кратчайшие сроки определить правовой статус добровольцев и ополченцев Донбасса - он должен быть таким же, как у кадровых российских военнослужащих



Путин требует уделить особое внимание снабжению техникой и снаряжением добровольцев и ополченцев Донбасса



Путин: уже после начала спецоперации Киев реагировал на предложения России позитивно - но мир не устраивал Запад, и Украине прямо указали сорвать договоренности



Путин о референдумах в Донбассе: Россия не может отдать близких ей людей на растерзание палача и не откликнуться на их стремления определять свою судьбу



Путин: Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.