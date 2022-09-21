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Путин: Россия не может отдать близких ей людей на растерзание палача
21.09.2022 09:14 Аркадий Бочаровский

Путин: Россия не может отдать близких ей людей на растерзание палача


Путин выступает с обращением по Донбассу


Путин: цель Запада - ослабить, разобщить и уничтожить Россию: они прямо говорят, что 1991 смогли расколоть СССР, а сейчас пришло время и России

Путин: главные цели спецоперации остаются неизменными, ЛНР освобождена полностью, ДНР - частично

Путин: правительству и Минобороны даны поручения в кратчайшие сроки определить правовой статус добровольцев и ополченцев Донбасса - он должен быть таким же, как у кадровых российских военнослужащих

Путин требует уделить особое внимание снабжению техникой и снаряжением добровольцев и ополченцев Донбасса

Путин: уже после начала спецоперации Киев реагировал на предложения России позитивно - но мир не устраивал Запад, и Украине прямо указали сорвать договоренности

Путин о референдумах в Донбассе: Россия не может отдать близких ей людей на растерзание палача и не откликнуться на их стремления определять свою судьбу

Путин: Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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