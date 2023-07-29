



Путин: РФ вывела армию из-под Киева, потому что ее "просили"

Российский президент Владимир Путин на встрече с лидерами африканских стран заявил, что в прошлом году РФ отвела свою армию из-под Киева, потому что ее "просили это сделать, чтобы создать условия" для подписания мирного договора, сообщают российские Telegram-каналы "Astra" и "Sota".



"Фактически был согласован проект этого договора. Но после отвода наших войск из-под Киева, а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, киевские власти отказались от всех прежних договоренностей", - сказал Путин.



Канал "Sota" обратил внимание, что фрагмент с высказываниями Путина об отводе российских войск от Киева пропал из Telegram-канала Кремля, хотя изначально присутствовал в видео, а также его пока нет в текстовой расшифровке на сайте Кремля.

