



Путин: РФ не свернет с суверенного курса и продолжит объединительную повестку

Мир сейчас движется к многополярности, идет трансформация мироустройства, заявил президент России Владимир Путин.



Глава РФ во вторник принял верительные грамоты у новых послов иностранных государств в России и выразил надежду, что их работа будет направлена на расширение политического диалога.



Президент подчеркнул, что в мире расширяется подход к полицентричности. По его словам, переходу к многополярности противятся те, кто хотят сохранить гегемонию и "контролировать все". При этом от гегемонии, по его мнению, страдают в первую очередь беднейшие государства.



Путин также подчеркнул, что Россия не свернет с суверенного курса, будет продвигать объединительную повестку дня и выступать на площадке ООН с позиций объединения и возможности урегулирования региональных проблем.