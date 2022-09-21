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Путин: РФ использует для своей защиты все средства, это не блеф
21.09.2022 09:22 Алина Груднева

Путин: РФ использует для своей защиты все средства, это не блеф

Президент России Владимир Путин пригрозил использовать все имеющиеся у страны ресурсы "при угрозе своей территориальной целостности".

 
Соответствующее заявление он сделал в ходе обращения к нации утром, 21 сентября.
 
"При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф", - сказал Путин.
 
Он добавил, что Запад якобы угрожает России ядерным оружием.
 
"Те, кто будут шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в другую сторону", - добавил он.

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