



Путин: РФ использует для своей защиты все средства, это не блеф

Президент России Владимир Путин пригрозил использовать все имеющиеся у страны ресурсы "при угрозе своей территориальной целостности".

Соответствующее заявление он сделал в ходе обращения к нации утром, 21 сентября.

"При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф", - сказал Путин.

Он добавил, что Запад якобы угрожает России ядерным оружием.

"Те, кто будут шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в другую сторону", - добавил он.