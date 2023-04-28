



Путин: РФ должна действовать быстро перед лицом экономической агрессии Запада

Президент Владимир Путин заявил в пятницу, что России необходимо действовать быстро, чтобы противостоять тому, что он назвал “экономической агрессией” Запада.



По его словам, Москва будет расширять связи со странами Евразии, Латинской Америки и Африки.



“Сегодня в условиях экономической агрессии Запада парламенту, правительству, всем региональным и местным органам власти необходимо действовать четко и оперативно, работать как одна сплоченная команда“, — заявил Путин на встрече с российскими депутатами.

