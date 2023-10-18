



Путин решил всех запугать самолетами с "Кинжалами" над Черным морем

Российские самолеты, оборудованные ракетами "Кинжал", будут на постоянной основе патрулировать воздушное пространство над Черным морем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.



"По моему поручению ВКС России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. Наши самолеты МиГ-31 вооружены комплексами "Кинжал"", - сообщил он.



Также российский диктатор напомнил, что эти системы идет дальность полета свыше 1000 км со скоростью 9 Махов. "Это не угроза, то что я сейчас анонсирую", − подытожил Путин.



В свою очередь авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап популярно объяснил, что заявления Путина о патрулировании - это просто запугивание.



Эксперт объяснил, что для вывода "Кинжалов" на траекторию носитель, то есть МиГ-31К, должен разогнаться и запустить эту ракету. "Кинжал" набирает скорость, залетает в стратосферу и уже оттуда бьет по поверхности, то есть по цели.



"Минимальная дистанция от точки, в которой было принято решение о запуске с МиГа "Кинжала", до цели, которую он может поразить, составляет несколько сотен километров. По определенным оценкам - около 700 километров. То есть даже при патрулировании истребителя с "Кинжалами" в Черном море он не сможет поразить ими какие-либо цели в этом море - слишком малая зона", - говорит эксперт.



По мнению Криволапа, российский диктатор своими запугиваниями хотел повлиять на экспорт Украины по Черному морю, чтобы запугать экипажи, прорывающие российскую блокаду.



"Вероятнее всего, это заявление Путина рассчитано для компаний, которые страхуют суда, ходящие в украинские порты, чтобы они либо повышали ставки, либо отказывались страховать корабли. Также расчет может быть на то, чтобы запугать командиров этих судов и чтобы они колебались, стоит ли ходить по Черному морю", - добавил он.