



Путин "разрешил" странам Запада платить за газ в иностранной валюте

Президент России Владимир Путин подписал в пятницу указ, разрешающий "недружественным" странам Запада оплачивать долги за энергоносители в иностранной валюте.



Погашение долгов стран не будет означать возобновление поставок российского газа, говорится в указе.



Указ изменил предыдущее решение об оплате в рублях продажи газа из "недружественных" стран.



31 марта Путин заявил, что "недружественные страны" — те, которые ввели санкции против России, — должны платить за поставки газа в рублях после того, как они заморозили валютные активы российского центрального банка из-за войны в Украине.



В конце апреля российский "Газпром" перекрыл подачу газа в Польшу и Болгарию из-за их отказа платить по счетам в рублях.



"Газпром" также прекратил отгрузки энергокомпаниям, поставляющим электроэнергию в Финляндию, Нидерланды, Данию, Латвию и Германию, на том основании, что они не соблюдают систему оплаты в рублях.

