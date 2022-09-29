



Путин раскритиковал военкомов за мобилизацию

Российский лидер Владимир Путин отругал военкомов и попросил "вернуть домой" мобилизованных по ошибке.



Президент России Владимир Путин выступил перед членами Совета безопасности, отчитав военкомов за призыв "всех подряд".



"Повторю, призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в Вооруженных силах России и имеет востребованные военно-учётные специальности и соответствующий опыт", — сказал Путин.



Российский президент также призвал разобраться в ситуациях, когда люди были призваны "без основания".