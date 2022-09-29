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Путин раскритиковал военкомов за мобилизацию
29.09.2022 23:45 Александр Юзовский

Путин раскритиковал военкомов за мобилизацию

Российский лидер Владимир Путин отругал военкомов и попросил "вернуть домой" мобилизованных по ошибке.
 
Президент России Владимир Путин выступил перед членами Совета безопасности, отчитав военкомов за призыв "всех подряд".

"Повторю, призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в Вооруженных силах России и имеет востребованные военно-учётные специальности и соответствующий опыт", — сказал Путин.

Российский президент также призвал разобраться в ситуациях, когда люди были призваны "без основания".

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