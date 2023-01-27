



Путин раскритиковал "неонацистов" в Украине в День памяти жертв Холокоста

Президент России Владимир Путин в пятницу повторил заявление о том, что "неонацисты" совершают преступления в Украине



Этот предлог Россия использовала для вторжения в Украину, и Путин повторил его в Международный день памяти жертв Холокоста, сообщает Times of Israel.



"Забвение уроков истории ведет к повторению ужасных трагедий. Об этом свидетельствуют преступления против мирных жителей, этнические чистки и карательные акции, организованные неонацистами в Украине. Именно против этого зла мужественно борются наши солдаты", - заявил Путин.



Сторонники военной операции Путина заявляют, что отношение Украины к русскоязычным в стране сравнимо с действиями нацистской Германии. Одной из целей "спецоперации" была "денацификация" Украины.



Сегодня, 27 января 2023 года, исполняется 78 лет со дня освобождения лагеря смерти Освенцим-Биркенау, построенного нацистской Германией в оккупированной Польше. Музей Освенцима не пригласил представителей России на церемонию, посвященную этому знаменательному дню, из-за вторжения РФ в Украину.