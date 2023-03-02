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Путин проведет "экстренное" заседание Совбеза РФ
02.03.2023 12:51 Алина Груднева

Путин проведет "экстренное" заседание Совбеза РФ


Президент России Владимир Путин на фоне ситуации в Брянской области проведет в экстренном порядке заседание Совета безопасности РФ.

Такую информацию 2 марта распространили российские СМИ.

Между тем, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объявил, что заседание совбеза РФ состоится завтра, 3 марта. Он уточнил, что Путин отменил запланированную поездку в Ставропольский край.

Относительно ситуации в Брянской области он подчеркнул, что "принимаются меры по уничтожению террористов".

Что примечательно, росСМИ распространяют информацию, будто в область проникла "украинская ДРГ", хотя ответственность за происходящее на себя взял "Русский добровольческий корпус".
 

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