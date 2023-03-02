



Путин проведет "экстренное" заседание Совбеза РФ



Президент России Владимир Путин на фоне ситуации в Брянской области проведет в экстренном порядке заседание Совета безопасности РФ.



Такую информацию 2 марта распространили российские СМИ.



Между тем, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объявил, что заседание совбеза РФ состоится завтра, 3 марта. Он уточнил, что Путин отменил запланированную поездку в Ставропольский край.



Относительно ситуации в Брянской области он подчеркнул, что "принимаются меры по уничтожению террористов".



Что примечательно, росСМИ распространяют информацию, будто в область проникла "украинская ДРГ", хотя ответственность за происходящее на себя взял "Русский добровольческий корпус".

