Путин проведет "экстренное" заседание Совбеза РФ
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации в Брянской области проведет в экстренном порядке заседание Совета безопасности РФ.
Такую информацию 2 марта распространили российские СМИ.
Между тем, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объявил, что заседание совбеза РФ состоится завтра, 3 марта. Он уточнил, что Путин отменил запланированную поездку в Ставропольский край.
Относительно ситуации в Брянской области он подчеркнул, что "принимаются меры по уничтожению террористов".
Что примечательно, росСМИ распространяют информацию, будто в область проникла "украинская ДРГ", хотя ответственность за происходящее на себя взял "Русский добровольческий корпус".