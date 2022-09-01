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Путин пропустит похороны Горбачева
01.09.2022 13:21 Ольга Белозерова

Путин пропустит похороны Горбачева

Президент РФ Владимир Путин сегодня попрощался с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым. Путин возложил цветы к гробу Горбачева в ЦКБ перед своей поездкой в Калининград.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщают РИА-Новости

"Перед выездом президент заехал в Центральную клиническую больницу, попрощался с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, положил цветы к гробу", - заявил представитель Кремля.

При этом, по словам Пескова, Путин не посетит общую церемонию прощания, которая состоится в субботу, из-за своего "рабочего графика". 

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