



Путин признался в финансировании "Вагнера"

Российский президент Владимир Путин признал, что содержание частной военной компании "Вагнер" полностью осуществлялось государством. Об этом он сказал во время встречи в Кремле, транслируемой телевидением РФ.



"Хочу, чтобы мы все знали об этом. Содержание группы Вагнера полностью обеспечивалось государством – из Министерства обороны, из государственного бюджета. Лишь с мая 2022 года по май 2023 года на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство выплатило компании Вагнер 86 ​​млрд 262 млн рублей" , – сказал Путин.



В пересчете по нынешнему курсу эта сумма примерно равна $1 млрд.



"Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы с этим будем разбираться", - сказал Путин.

