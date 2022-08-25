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Путин приказал увеличить численность военных | Фото: pixabay.com
25.08.2022 16:24 Алина Груднева

Путин приказал увеличить численность военных

Президент России Владимир Путин приказал увеличить численность вооруженных сил на 137 тысяч человек в 2023 году на фоне военных действий в Украине.

 
По данным АР, соответствующий указ был подписан в четверг, 25 августа.
 
В документе не указано, будут ли пополняться ряды военных за счет увеличения числа призывников, числа солдат-добровольцев или за счет сочетания того и другого.
 
Согласно заверениям Кремля, в Украине воюют якобы только добровольцы-контрактники. В Москве по-прежнему отрицают, что обдумывается широкомасштабная мобилизация в стране.

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