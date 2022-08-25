Путин приказал увеличить численность военных
Президент России Владимир Путин приказал увеличить численность вооруженных сил на 137 тысяч человек в 2023 году на фоне военных действий в Украине.
По данным АР, соответствующий указ был подписан в четверг, 25 августа.
В документе не указано, будут ли пополняться ряды военных за счет увеличения числа призывников, числа солдат-добровольцев или за счет сочетания того и другого.
Согласно заверениям Кремля, в Украине воюют якобы только добровольцы-контрактники. В Москве по-прежнему отрицают, что обдумывается широкомасштабная мобилизация в стране.